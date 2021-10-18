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 Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад

38 фото

«Бессмертный полк» на марше

33 фото

Эстафета «Псковской правды»: команда

57 фото

Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая

27 фото

Эстафета «Псковской правды»: 7-й этап
9 мая 15:18

Парад, посвященный Дню Победы, прошел в Пскове 9 мая. Участие в нем приняли более тысячи военнослужащих Псковского гарнизона 



Автор: Андрей Степанов
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
Полный парад
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