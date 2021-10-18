МЕДИА

 Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»

33 фото

Эстафета «Псковской правды»: 3-й этап

30 фото

Эстафета «Псковской правды»: 2-й этап

21 фото

Эстафета «Псковской правды»: 1-й этап

14 фото

Семейный забег эстафеты «Псковской правды»
5 мая 19:53

После окончания забегов эстафеты на призы газеты «Псковская правда» у стен Власьевской башни Псковского кремля состоялась церемония награждения ее победителей. Медали, кубки и грамоты победителям вручил глава администрации Пскова Борис Елкин.



Автор: Андрей Степанов
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»
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