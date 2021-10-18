Церемония награждения эстафеты «Псковской правды»

5 мая 19:53

После окончания забегов эстафеты на призы газеты «Псковская правда» у стен Власьевской башни Псковского кремля состоялась церемония награждения ее победителей. Медали, кубки и грамоты победителям вручил глава администрации Пскова Борис Елкин.