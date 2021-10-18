4 мая 22:37

4 мая в Пскове состоялась репетиция парада, посвященного Дню Победы 9 мая. В ней приняли участие военнослужащие Псковского гарнизона, детские патриотические клубы и юнармейцы. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.