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 Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа

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Лазерный Пётр

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Основной день VII Псковского марафона

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Детские забеги VII Псковского марафона

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Портрет усадьбы
30 апреля 19:26

Торжественная церемония открытия мемориала «Знамя Победы» состоялась 30 апреля в Идрице Себежского района. Инициаторами создания памятника стали местные жители. Их инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Автор: Андрей Степанов
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
Наша Победа
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