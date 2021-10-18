МЕДИА

 Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем

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Лица культуры
11 апреля 08:28

11 апреля на железнодорожный вокзал города Пскова прибыл состав с первой организованной группой беженцев с Украины. Всего в областной центр приехали более 400 человек, большинство из которых – женщины и дети.



Автор: Андрей Степанов
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
Своих не бросаем
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