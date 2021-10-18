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 Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть

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7 апреля 14:30

У храма Александра Невского в Пскове 7 апреля выпустили в небо белых голубей. Это древняя традиция: православные выпускают птиц в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.



Автор: Андрей Степанов
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
Благая весть
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