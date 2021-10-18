МЕДИА

 Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица

40 фото

«Спасти нельзя оставить…»

45 фото

Первые ракетки

37 фото

22 года спустя

59 фото

Турнир памяти
6 марта 18:00

Масленицу отметили в Финском парке Пскова и в сквере 60-летия Октября на Четырех углах. Всю неделю там работала Масленичная деревня: в деревянных домиках можно было купить товары ремесленников и фермеров.



Автор: Андрей Степанов
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
Псковская Масленица
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