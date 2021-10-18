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 Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе

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«Смоляная вода»
11 февраля 12:55

11 февраля в Пскове состоялась 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Для участия в ней депутаты должны были предъявить QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.



Автор: Андрей Степанов
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
Дума о городе
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