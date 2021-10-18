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25 фото

В цель

55 фото

Метод погружения

25 фото

300 лет спустя

32 фото

Мороз и иней
25 января 17:35

Очередная кратковременная оттепель принесла в Псков дыхание весны, до которой ещё немало времени. Фотокорреспондент «Псковской правды» прогулялся по городу. 



Автор: Андрей Степанов
Всё течёт
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Всё течёт
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