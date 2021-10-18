МЕДИА

 Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения

25 фото

300 лет спустя

32 фото

Мороз и иней

61 фото

Ход коньком

47 фото

Фотоитоги-2021
19 января 15:37

Православные в Псковской области отмечают Крещение, окунаясь в иордани с освященной водой. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел, как это происходило в Выбутах, на родине святой равноапостольной княгини Ольги.



Автор: Андрей Степанов
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Метод погружения
Смотрите также