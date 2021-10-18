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 Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней

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Созвездия, люди и звери

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Игры ветеранов
12 января 17:48

12 января порадовало псковичей морозной и ясной погодой, а также удивительной красоты инеем, который покрыл кусты и деревья. Фотокорреспондент «Псковской правды» совершил прогулку по городу и запечатлел зимний Псков.



Автор: Андрей Степанов
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
Мороз и иней
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