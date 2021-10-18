Язык плаката

Один за всех

И вот она, нарядная

16 декабря 20:00

Выставка театральных афиш и плакатов художника и дизайнера Ксении Люстиковой открылась в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в галерее Псковского театра драмы «ЦЕХ».