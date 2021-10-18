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Язык плаката
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23 фото

Культурная контрабанда

28 фото

Пушкин вернулся

43 фото

И вот она, нарядная

52 фото

Один за всех
16 декабря 20:00

Выставка театральных афиш и плакатов художника и дизайнера Ксении Люстиковой открылась в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в галерее Псковского театра драмы «ЦЕХ».



Автор: Андрей Степанов
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Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
Язык плаката
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