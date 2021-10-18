МЕДИА

 И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная

52 фото

Один за всех

57 фото

Движение вверх

45 фото

Зима пришла!

36 фото

Побежали!
11 декабря 15:02

В центре Пскова, на Октябрьской площади, 11 декабря установили главную городскую ёлку.



Автор: Андрей Степанов
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
И вот она, нарядная
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