МЕДИА

 Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит

34 фото

#разговорвлофте

36 фото

Имперское «озеро»

20 фото

Зри в «Корень»

40 фото

Пит-стоп
29 ноября 20:58

Муниципальные службы начали украшать Псков к Новому году. Гирлянды и световые конструкции в сочетании со снежной погодой создают ощущение праздника. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел предновогодний город.



Автор: Андрей Степанов
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
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