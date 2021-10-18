МЕДИА

 Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»

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Курс на Талабы
15 ноября 12:55

Имперский Русский Балет показал на сцене БКЗ Псковской областной филармонии балет Чайковского «Лебединое озеро». По сложившейся традиции известный коллектив выступил в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.



Авторы:
Кирилл Кожуков
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
Имперское «озеро»
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