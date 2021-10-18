Имперское «озеро»

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Зри в «Корень»

15 ноября 12:55

Имперский Русский Балет показал на сцене БКЗ Псковской областной филармонии балет Чайковского «Лебединое озеро». По сложившейся традиции известный коллектив выступил в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

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