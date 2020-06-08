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Общество / Здоровье

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу

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Наталья Баранова
8 июня 2020 года, 14:44
Фото: Андрей Степанов
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С 8 июня псковский травмпункт работает по новому адресу: в Псковской областной клинической больнице (улица Малясова, 2). Напомним, в конце прошлой недели было принято решение перенести его из горбольницы и разделить на две части.

Отделение для несовершеннолетних пациентов теперь работает в детской областной больнице. Это сделали, чтобы обезопасить пациентов от коронавирусной инфекции. Ведь в городской больнице сейчас центр по борьбе с коронавирусом и важно не допустить распространения вируса. А в областной больнице есть вся необходимая инфраструктура для оказания неотложной помощи по любому профилю, в том числе травматологическому.

На переезд врачей было всего два дня — минувшие выходные. С утра понедельника в приемном покое областной больницы, а именно там разместилась взрослая травма, уже ведут прием пациентов. Утром обратились первые пять человек. К счастью, все с не тяжелыми травмами.

- В день в приемный покой областной больницы обращаются за неотложной помощью по различным поводам до ста пятидесяти человек, - говорит первый заместитель главного врача псковской областной клинической больницы Вадим Солдатов. - Поэтому еще пять пациентов для нас точно не катастрофа.

Из городского травмпункта в областную больницу перебрались не только пациенты, но и медики: три врача, медсестры, санитарки, уборщицы.

-Комнату для персонала освободили от мебели и сегодня здесь организуют гипсовую, где будут оказывать помощь пациентам с переломами, - проводит экскурсию по отделению Вадим Солдатов.- Если ситуация потребует, будем искать дополнительные площади.

Всё по-взрослому
Все готово к приему пациентов
Фото Андрей Степанов

Также в приемном покое Псковской областной больницы организовали кабинет УЗИ.

-Пациентам будет удобнее обращаться в травмпункт в областную больницу, - уверен Вадим Солдатов. - В конечном итоге это упростит маршрутизацию пациентов, им не нужно будет ездить в разные места. Здесь у нас они сразу могут сдать необходимые анализы и сделать дополнительные исследования.

Раньше с травмами и так до семидесяти пациентов в день обращались в областную больницу. Сейчас их количество удвоилось.

-В доковидные времена мы делали первичную хирургическую обработку ран примерно четырехстам пациентам в месяц, - продолжает Вадим Солдатов. - По предварительным подсчетам прогнозируем теперь примерное увеличение в два раза.

Ну а пока в областной больнице пристально следят за работой коллег из регионального ковид-центра. Напомним, сейчас там работает бригада медиков из Москвы, которые специально приехали на помощь псковичам.

- Коллеги из Москвы имеют самый большой опыт по борьбе с ковидом. В Москве было зарегистрировано больше всего случаев заболевания, - говорит Вадим Солдатов. - Опыт московских коллег очень ценен для региона. Большое им спасибо!


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