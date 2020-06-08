Всё по-взрослому

С 8 июня псковский травмпункт работает по новому адресу: в Псковской областной клинической больнице (улица Малясова, 2). Напомним, в конце прошлой недели было принято решение перенести его из горбольницы и разделить на две части.

Отделение для несовершеннолетних пациентов теперь работает в детской областной больнице. Это сделали, чтобы обезопасить пациентов от коронавирусной инфекции. Ведь в городской больнице сейчас центр по борьбе с коронавирусом и важно не допустить распространения вируса. А в областной больнице есть вся необходимая инфраструктура для оказания неотложной помощи по любому профилю, в том числе травматологическому.

На переезд врачей было всего два дня — минувшие выходные. С утра понедельника в приемном покое областной больницы, а именно там разместилась взрослая травма, уже ведут прием пациентов. Утром обратились первые пять человек. К счастью, все с не тяжелыми травмами.

- В день в приемный покой областной больницы обращаются за неотложной помощью по различным поводам до ста пятидесяти человек, - говорит первый заместитель главного врача псковской областной клинической больницы Вадим Солдатов. - Поэтому еще пять пациентов для нас точно не катастрофа.

Из городского травмпункта в областную больницу перебрались не только пациенты, но и медики: три врача, медсестры, санитарки, уборщицы.

-Комнату для персонала освободили от мебели и сегодня здесь организуют гипсовую, где будут оказывать помощь пациентам с переломами, - проводит экскурсию по отделению Вадим Солдатов.- Если ситуация потребует, будем искать дополнительные площади.