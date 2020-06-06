Детская травма

В пятницу, 5 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было объявлено, что псковский городской травмпункт, который находится на территории городской больницы, переедет: дети с травмами будут получать помощь в областной детской больнице, взрослые - в областной взрослой. Это сделано как в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы обезопасить детей, так и с целью стать удобнее и упорядочить процесс оказания медпомощи. Журналисты «Псковской правды» побывали в детской областной больнице и убедились, что там все уже готово к приему пациентов.

С понедельника, 8 июня, дети с травмами будут получать помощь в областной детской больнице. На здании уже появилась табличка «Травматологический пункт для детей». Такие же таблички есть при входе в приемное отделение, у справочного стола и перевязочной, за дверьми которой находятся реанимационный и операционные залы.