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Общество / Здоровье

Детская травма

В Псковской детской областной больнице организовали травмпункт для маленьких пациентов

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Ольга Нефёдова
6 июня 2020 года, 12:18
Фото: Андрей Степанов
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В пятницу, 5 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было объявлено, что псковский городской травмпункт, который находится на территории городской больницы, переедет: дети с травмами будут получать помощь в областной детской больнице, взрослые - в областной взрослой. Это сделано как в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы обезопасить детей, так и с целью стать удобнее и упорядочить процесс оказания медпомощи. Журналисты «Псковской правды» побывали в детской областной больнице и убедились, что там все уже готово к приему пациентов.

С понедельника, 8 июня, дети с травмами будут получать помощь в областной детской больнице. На здании уже появилась табличка «Травматологический пункт для детей». Такие же таблички есть при входе в приемное отделение, у справочного стола и перевязочной, за дверьми которой находятся реанимационный и операционные залы.

Детская травма
В приемном покое детской областной больницы всегда есть пациенты
Фото Андрея Степанова

-В приеме детей травматологического профиля для нас нет ничего нового, - говорит дежурный врач-травматолог Алексей, который провел для нас небольшую экскурсию по помещениями, предназначенным под детский травмпункт. – Это наша обычная работа, мы готовы принять всех.

Детская травма
Для детей, поступающих с травмой, предусмотрена отдельная смотровая
Фото Андрея Степанова

Надо сказать, что до сегодняшнего дня травмпункт и детская больница работали в плотном взаимодействии. Родители, которые обращались в городской травмпункт за помощью для своих детей, знают, что с серьезными травмами маленьких пациентов перенаправляли в детскую больницу.

Детская травма
За этой дверью находятся операционный и реанимационные залы
Фото Андрея Степанова

Сейчас, когда плановый прием пациентов временно приостановлен, детская больница работает только с экстренными случаями. Бывает, что в сутки поступает около 60 детей только травматологического профиля. Врач говорит, что пациенты бывают с самыми разными травмами и любого возраста.

Детская травма
Реанимационный зал для экстренных пациентов
Фото Андрей Степанова

-Все травмы, в основном, по недосмотру родителей, - говорит Алексей. - Нормальному ребенку свойственно познавать мир. Другое дело, что детям, особенно маленьким, надо уделять пристальное внимание.

Детская травма
Операционный зал готов к приему пациентов
Фото Андрея Степанова

В приемном покое больницы для детей, поступающих с травмами, теперь организована отдельная смотровая. Если потребуется, то после осмотра ребенку будет оказана помощь в операционном зале: зашить рану, обработать ожог. При необходимости будет сделан рентген, компьютерная томография. Для самых тяжелых пациентов предусмотрен реанимационный зал.

Детская травма
В детском травматологическом пункте есть все, чтобы оказать качественную медпомощь детям
Фото Андрея Степанова

-В этом зале оказывается полный комплекс специализированной помощи тем детям, которые в этом нуждаются, - объясняет врач. – Когда ребенка удается стабилизировать, отсюда его переводят в реанимационное отделение.

Детская травма
Принимать пациентов детский травмпункт начнет с 8 июня
Фото Андрея Степанова

Детский травмпункт принимает детей по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 35.

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