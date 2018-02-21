Серьёзные отношения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Замглавврача псковского роддома Елена Ковалёва ответила на самые популярные вопросы, возникающие у рожениц.

— Можно ли настаивать на эпидуральной анестезии?

— Эпидуральная анестезия делается по показаниям, все решается индивидуально с пациенткой. Это инвазивный тип вмешательства, если у женщины нет противопоказаний для проведения процедуры, да, пожалуйста.

— Можно ли попросить кесарево сечение?

— Кесарево сечение — это операция, для которой должны быть показания. В нашей стране в группу показаний не входит желание пациентки.

— Что предоставят в роддоме, а что с собой приносить?

— Предоставляется все, кроме средств личной гигиены, если есть желание принести свой халат, рубашку, тапочки, одежду для новорожденных — они должны быть чистыми: выстираны и проутюжены, сложены в отдельные пакеты. Новая одежда с этикеткой не является чистой. В противном случае роддом может отказать.

— Кто может присутствовать на сервисных родах?

— На родах имеет право присутствовать отец ребенка или иной член семьи, в соответствии с Семейным кодексом РФ. Мы имеем право попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, но мы этого не делаем. Все с согласия женщины.