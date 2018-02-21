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Общество / Семья

Серьёзные отношения

Псковские специалисты выходили новорожденного весом 480 граммов

Текст:
Алёна Комарова
21 февраля 2018 года, 10:05
Фото: Андрей Степанов
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Какие бесплатные услуги получают беременные и молодые мамы в Псковской области, для чего нужен перинатальный скрининг, что брать с собой в роддом, узнала «Псковская правда».

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ

По предварительным данным, в Псковской области в 2017 году родилось 6104 ребенка, что на 1036 детей меньше, чем годом ранее. Младенческая смертность снизилась до 5,3 промилле, в абсолютных цифрах это значит, что у нас умерло 33 ребенка до одного года, в 2016 году таких детей было 54.

Ольга Котина, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению областного госкомитета по здравоохранению и фармации 

Уменьшение смертности специалисты связывают как с уменьшением количества родов, так и с тем, что в последние годы произошли серьезные организационные изменения в системе родовспоможения, начала работать так называемая маршрутизация.

— Женщины с высоким риском акушерской патологии и патологии со стороны плода практически все рожают в Псковском перинатальном центре, — отметила Ольга Котина. — Он оснащен современным медицинским оборудованием, имеет более высокий диагностический потенциал и серьезные взаимоотношения со специализированными федеральными центрами.

ФЕДЕРАЛЫ ПОМОГАЮТ

Как рассказала Ольга Котина, благодаря перинатальному скринингу, который в последние годы проводится беременным женщинам, появилась возможность выявлять врожденные пороки плода до 21 недели беременности. Если у плода выявляется какая-то серьезная патология сердца, почек, в нервной системе, беременная женщина имеет возможность проконсультироваться в федеральных клиниках. Наш перинатальный сотрудничает с медицинским исследовательским центром им. Алмазова, с перинатальным центром Санкт-Петербургского педиатрического университета. Доктора разрабатывают тактику ведения беременной женщины в зависимости от того или иного порока. По словам Ольги Котиной, в прошлом году 48 жительниц области консультировались и рожали в этих федеральных центрах. Есть единичные случаи помощи беременным в Москве. Еще недавно псковские женщины не имели такой возможности.

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ» МАЛЫШИ

Ежегодно в нашей области рождается 30-40 детей с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 г.

— Самый маленький ребенок, которого выходили специалисты перинатального центра и Детской областной больницы, весил 480 граммов. Раньше мы об этом и мечтать не могли, — рассказала Ольга Котина, по словам которой затраты на одного такого ребенка составляют от 1,5 до 2 млн рублей (средства идут на оборудование и медикаменты).

— В Псковском перинатальном центре бесплатно оказываются все виды медицинских услуг, которые предусмотрены программой государственных гарантий, — рассказала заместитель главного врача центра Елена Ковалёва. — Осмотры акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов-анестезиологов, узких специалистов по медицинским показаниям, в том числе лабораторные, функциональные исследования и медицинские процедуры, женщине и новорожденному выполняются бесплатно. Каждую среду в перинатальном центре работает бесплатная школа для беременных. Там читают лекции акушеры-гинекологи, врач-неонатолог, врач-психолог, анестезиолог-реаниматолог. Они рассказывают будущим мамам, как ухаживать за ребенком, как кормить, обо всех особенностях развития малыша, как себя вести и о многом другом.

ПОКА НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила, что по инициативе общественников было принято решение создать общественный совет при перинатальном центре, который позволит сделать его работу более прозрачной и понятной. На последнем заседании совета в начале февраля (см. предыдущий номер «Псковской правды», статью «Аист прилетел») члены совета познакомились с новым зданием роддома. В состав совета входит депутат областного Собрания Марина Борисенкова, которая является инвалидом-колясочником, экспертом по доступной среде не только для инвалидов, но и для маломобильных групп населения, к которым относятся и роженицы.

То, что мы увидели в роддоме, на наш взгляд, не соответствует понятию «доступная среда» и всем тем нормам, которые прописаны и регламентируются законодательством. В разговоре с врио губернатора Михаилом Ведерниковым было принято решение сформулировать предложения строителям и подрядчикам, которые занимаются оснащением перинатального центра, чтобы исправить эти нарушения.

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Замглавврача псковского роддома Елена Ковалёва ответила на самые популярные вопросы, возникающие у рожениц.

— Можно ли настаивать на эпидуральной анестезии?

— Эпидуральная анестезия делается по показаниям, все решается индивидуально с пациенткой. Это инвазивный тип вмешательства, если у женщины нет противопоказаний для проведения процедуры, да, пожалуйста.

— Можно ли попросить кесарево сечение?

— Кесарево сечение — это операция, для которой должны быть показания. В нашей стране в группу показаний не входит желание пациентки.

— Что предоставят в роддоме, а что с собой приносить?

— Предоставляется все, кроме средств личной гигиены, если есть желание принести свой халат, рубашку, тапочки, одежду для новорожденных — они должны быть чистыми: выстираны и проутюжены, сложены в отдельные пакеты. Новая одежда с этикеткой не является чистой. В противном случае роддом может отказать.

— Кто может присутствовать на сервисных родах?

— На родах имеет право присутствовать отец ребенка или иной член семьи, в соответствии с Семейным кодексом РФ. Мы имеем право попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, но мы этого не делаем. Все с согласия женщины. 

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