Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре

Текст:
Светлана Синцова
14 октября 2020 года, 14:40
Фото: Андрей Степанов
0

О том, сколько времени раньше требовалось молодой маме, чтобы получить полис медицинского страхования на ребенка, псковичка Ольга Герасименко знает не понаслышке. Недавно родившийся Сережа — ее четвертый ребенок. И получая документы на старших детей, она всегда тратила много времени.

- Чтобы получить полис, требовался не один день, - вспоминает Ольга. - Пока ребенок на грудном вскармливании — маме не отлучиться больше, чем на три часа. Поэтому все надо было распланировать, оставить ребенка с бабушками или с родственниками и куда-то ехать, стоять в очередях. Тем более, все документы получала в разных местах: свидетельство о рождении — это в ЗАГСе, полис — в ОМС. А теперь это можно сделать в одном месте, при выписке из перинатального центра. Это очень удобно.

Детский полис не выходя из роддома
Впервые ставшая мамой Анна тоже довольна новой услугой
Фото Андрея Степанова

Довольна новой услугой и впервые ставшая мамой Анна Малова. Она тоже получила все необходимые документы на свою новорожденную дочь Станиславу.

- Это и для себя удобно, и для ребенка. Не надо лишний раз куда-то ходить и делать эти документы. Пришел, получил и ушел, - отмечает девушка.

Полис выдается практически моментально. Для этого молодой маме нужно только попросить медсестру остаться с ребёнком и спуститься на второй этаж, где в отдельном кабинете ей выдадут все необходимые документы на ребенка.

Детский полис не выходя из роддома
И свидетельство и полис на ребенка теперь можно получить в одном кабинете
Фото Андрея Степанова

- Это удобно прежде всего пациентке. Она в одном месте получает не только свидетельство о рождении, но еще и страховой полис, - отмечает главврач псковского перинатального центра Сергей Сукманюк. 

По его словам, еще в конце прошлого года в медицинском учреждении был открыт филиал ЗАГСа, чтобы пациентки могли получить свидетельство о рождении ребенка.

- Теперь здесь компанией МАКС-М выдаются страховые медицинские полисы. Я считаю, что это очень удобно. Спасибо сотрудникам ЗАГСа и сотрудникам страховой компании МАКС-М, что они пошли нам на встречу и организовали здесь выдачу необходимых документов.

Детский полис не выходя из роддома
Новый перинатальный центр создает максимум удобств для молодых мам
Фото Андрея Степанова

По мнению заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анны Митюшкиной, такое межведомственное взаимодействию между государственными структурами особенно важно в период роста вирусными инфекциями и распространения коронавируса.

- Маме удается сохранить спокойное эмоциональное состояние. Она не озадачена тем, с кем оставить ребенка, когда найти время получить документы. Все это можно получить во время нахождения в медицинском учреждении и затем уже спокойно прикрепиться территориально к той поликлинике, где будет наблюдаться ребенок и получать весь комплекс медицинских услуг. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Кое-кому в Пскове ышышыш

Общество
13 октября 12:11

Кое-кому в Пскове ышышыш

Студентка ПсковГУ – о том, как она научила своих подруг не «встречаться» с парнями, а «мазать шаньги»
Горький опыт

Общество / Здоровье
13 октября 12:05

Горький опыт

Что означает горечь во рту?
  • В Псковской области обнаружен новый очаг распространения коронавируса
  • Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»
  • «Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова
  • Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
  • Снижение налоговой ставки для потребкооперации предлагается в Псковской области
  • Ольга Любимова оценила результаты реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области
  • На 19 лет отправили жителя Острова в колонию за двойное убийство и поджог
  • Яммская школа переведена на дистанционное обучение
  • Детский творческий кластер планируется создать в Пскове
  • Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах
  • Объединение псковского театра с петербургской «Александринкой» поддержала министр культуры
  • Задержаны два петербуржца за организацию нарколаборатории в Псковской области
  • У 64 человек за сутки выявили коронавирус в Псковской области
  • Министр культуры и губернатор обсудили планы по реконструкции Покровской башни в Пскове
  • Открылся великолукский филиал областной инфекционной больницы
  • О судьбе проституток из Острова рассказало Псковское агентство информации
  • Медицинский полис теперь выдают прямо в перинатальном центре в Пскове
  • Министр культуры приехала в Псковскую область с рабочим визитом
  • С днём основания Опочки поздравил жителей губернатор

    • 13 октября

  • Вера Емельянова о происшествии с великолукскими школьниками: С этим фактом необходимо детально разобраться
  • Командующий ВДВ подвел итоги проверки псковской дивизии
  • Псковский бизнес-омбудсмен нашёл способ помочь владельцам фуд-траков
  • Участки улицы Труда и улицы Волкова в Пскове закроют на два дня с 16 октября
  • Ярмарка «Покровский торг» отменена из-за роста заболеваемости коронавирусом
  • 5,6 километров дороги отремонтируют в Плюсском районе
  • Комитет экономического развития Псковской области предложил нанести на карты Россельхозбанка вяленого снетка
  • Двух великолукских подростков поймали на краже ВАЗа
  • Проезд по части улицы Некрасова в Пскове запретят 16 октября
  • 19 туров в Псковскую область были забронированы по программе туристического кешбэка
  • Пожароопасный период в Псковской области объявлен завершённым

    • Новости

    Алмазы и стекло

    Культура
    Светлана Синцова 13 октября 10:20

    Алмазы и стекло

    В палатах Постникова открылась первая музейная выставка, на которой можно увидеть археологические находки с раскопок этого объекта

    Ни шагу вперёд

    Общество / Здоровье
    9 октября 15:04

    Ни шагу вперёд

    Что стоит за болью в спине
    «Мне бы в небо!»

    Общество / Соцзащита
    28 сентября 18:34

    «Мне бы в небо!»

    Российских инвалидов в рамках реабилитации учат летать и прыгать с парашютом