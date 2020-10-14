Детский полис не выходя из роддома

О том, сколько времени раньше требовалось молодой маме, чтобы получить полис медицинского страхования на ребенка, псковичка Ольга Герасименко знает не понаслышке. Недавно родившийся Сережа — ее четвертый ребенок. И получая документы на старших детей, она всегда тратила много времени.
- Чтобы получить полис, требовался не один день, - вспоминает Ольга. - Пока ребенок на грудном вскармливании — маме не отлучиться больше, чем на три часа. Поэтому все надо было распланировать, оставить ребенка с бабушками или с родственниками и куда-то ехать, стоять в очередях. Тем более, все документы получала в разных местах: свидетельство о рождении — это в ЗАГСе, полис — в ОМС. А теперь это можно сделать в одном месте, при выписке из перинатального центра. Это очень удобно.
Впервые ставшая мамой Анна тоже довольна новой услугой
Фото Андрея Степанова
Довольна новой услугой и впервые ставшая мамой Анна Малова. Она тоже получила все необходимые документы на свою новорожденную дочь Станиславу.
- Это и для себя удобно, и для ребенка. Не надо лишний раз куда-то ходить и делать эти документы. Пришел, получил и ушел, - отмечает девушка.
Полис выдается практически моментально. Для этого молодой маме нужно только попросить медсестру остаться с ребёнком и спуститься на второй этаж, где в отдельном кабинете ей выдадут все необходимые документы на ребенка.
И свидетельство и полис на ребенка теперь можно получить в одном кабинете
Фото Андрея Степанова
- Это удобно прежде всего пациентке. Она в одном месте получает не только свидетельство о рождении, но еще и страховой полис, - отмечает главврач псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.
По его словам, еще в конце прошлого года в медицинском учреждении был открыт филиал ЗАГСа, чтобы пациентки могли получить свидетельство о рождении ребенка.
- Теперь здесь компанией МАКС-М выдаются страховые медицинские полисы. Я считаю, что это очень удобно. Спасибо сотрудникам ЗАГСа и сотрудникам страховой компании МАКС-М, что они пошли нам на встречу и организовали здесь выдачу необходимых документов.
Новый перинатальный центр создает максимум удобств для молодых мам
Фото Андрея Степанова
По мнению заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анны Митюшкиной, такое межведомственное взаимодействию между государственными структурами особенно важно в период роста вирусными инфекциями и распространения коронавируса.
- Маме удается сохранить спокойное эмоциональное состояние. Она не озадачена тем, с кем оставить ребенка, когда найти время получить документы. Все это можно получить во время нахождения в медицинском учреждении и затем уже спокойно прикрепиться территориально к той поликлинике, где будет наблюдаться ребенок и получать весь комплекс медицинских услуг.