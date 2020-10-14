Детский полис не выходя из роддома

О том, сколько времени раньше требовалось молодой маме, чтобы получить полис медицинского страхования на ребенка, псковичка Ольга Герасименко знает не понаслышке. Недавно родившийся Сережа — ее четвертый ребенок. И получая документы на старших детей, она всегда тратила много времени. - Чтобы получить полис, требовался не один день, - вспоминает Ольга. - Пока ребенок на грудном вскармливании — маме не отлучиться больше, чем на три часа. Поэтому все надо было распланировать, оставить ребенка с бабушками или с родственниками и куда-то ехать, стоять в очередях. Тем более, все документы получала в разных местах: свидетельство о рождении — это в ЗАГСе, полис — в ОМС. А теперь это можно сделать в одном месте, при выписке из перинатального центра. Это очень удобно.

Довольна новой услугой и впервые ставшая мамой Анна Малова. Она тоже получила все необходимые документы на свою новорожденную дочь Станиславу. - Это и для себя удобно, и для ребенка. Не надо лишний раз куда-то ходить и делать эти документы. Пришел, получил и ушел, - отмечает девушка. Полис выдается практически моментально. Для этого молодой маме нужно только попросить медсестру остаться с ребёнком и спуститься на второй этаж, где в отдельном кабинете ей выдадут все необходимые документы на ребенка.

- Это удобно прежде всего пациентке. Она в одном месте получает не только свидетельство о рождении, но еще и страховой полис, - отмечает главврач псковского перинатального центра Сергей Сукманюк. По его словам, еще в конце прошлого года в медицинском учреждении был открыт филиал ЗАГСа, чтобы пациентки могли получить свидетельство о рождении ребенка. - Теперь здесь компанией МАКС-М выдаются страховые медицинские полисы. Я считаю, что это очень удобно. Спасибо сотрудникам ЗАГСа и сотрудникам страховой компании МАКС-М, что они пошли нам на встречу и организовали здесь выдачу необходимых документов.