Фирма веники вяжет

Судьба Гельдтовой бани, пять лет назад переданной в частные руки, не перестает волновать горожан. Общественность строит догадки по поводу того, останется ли здесь баня или превратиться в «Гельдтов ресторан». Не так давно вокруг Гельдтухи появился забор, кровлю на здании разобрали. Что-то будет, решили горожане. Но что? Еще в начале июля предприниматель и собственник объекта Роман Кухи рассказал «Псковской правде» о своих «банных планах».

Безусловно, баня

- Роман Лембитович, горожане обратили внимание, что начались работы на Гельдтовой бане. Что сейчас там происходит? - На самом деле удивлен ажиотажем вокруг бани и начавшихся работ. Неравнодушные граждане нам письма пишут каждый день. Между тем, на той стороне Псковы тоже много объектов, которые стоят без крыш - и ничего. Мы в проекте, планируем отреставрировать баню. Будет, безусловно, баня. Мы намерены поставить печку. Долго занимались изучением этого вопроса. Ни для кого не секрет, что банно-прачечное направление довольно убыточно в Пскове. Тем не менее, мы, изучив этот рынок, пришли к заключению, что акцент будет сделан именно на бане. Ну, а рядом, наверное, сделаем какой-то общепит. У нас есть несколько предположений, каким именно он будет. Главное, что у нас сформировалась концепция и есть четкое представление, что и как делать.

Как в Сандунах

- Какие работы на объекте ведутся сейчас? - Мы получили разрешение на проведение работ на год и приступили к реконструкции кровли. Здание является памятником регионального значения и согласно охранным обязательствам мы должны сохранить двухскатную крышу с трубой, потолки, своды, оконные и дверные проемы. При этом объект находится в аварийном состоянии: стены в прямом смысле трещат по швам, фундамент подмыт со стороны реки, по перекрытиям ходить опасно. Ситуация довольно сложная. Мы, чтобы сохранить памятник, сейчас должны накрыть кровлю, планируем это сделать до 15 сентября. Также в планах привести в надлежащий вид фасады, они останутся прежними. Зимой начнем укладывать печку, она весит около 30 тонн и будет газовой. Мы хотим, чтобы получилось как в Сандуновских банях в Москве. Мы даже консультировались с их специалистами, они помогли нам проработать всю логистику работы такой бани. - Приоритетное место в проекте занимает баня, а не ресторан или что-то еще? - Совершенно верно. Мы даже саму структуру названия «Гельдтова баня» менять не будем. Еще раз повторяю, что объект очень сложный. Сложный еще и потому, что находится не в водоохранной, а в прибрежной зоне. Мы только полтора года проект согласовывали с ГосНИОРХом, три или четыре раза к ним «заходили». Сейчас у нас пройдены все научно-методические советы, получены необходимые заключения, разрешение на реконструкцию объекта, начата работа. - На сколько мест будет баня? - На первом этаже будет порядка 60 мест, это будет большая общественная баня. На втором этаже - порядка трех VIP-бань. Плюс в одноэтажной части здания будет общепит.

Надо чистить дно