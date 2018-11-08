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Общество

Дворец пионеров исчез

Недострой, торчавший в Пскове над Великой 30 лет, пропал в считанные дни

Текст:
Ольга Нефёдова
8 ноября 2018 года, 09:49
Фото: Андрей Степанов
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Дворец пионеров на берегу Великой начали строить в 80-е годы прошлого века, но так и не достроили. Полуразрушенный и страшный он простоял до наших дней, а в начале ноября неожиданно исчез - без предупреждений и заявлений официальных лиц. Словно, растворился в воздухе одним днем. «Псковская правда» знает, что происходит.

Чего только не предлагали возвести на этом месте - от многофункционального центра для туристов до госучреждения - но пока ни одна идея не воплотилась в жизнь. А в октябре на встрече со студентами Псковского университета митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что на месте Дворца пионеров появится исторический парк. И вот старого здания уже нет. Строительная техника выгребает с Железной горки остатки мусора.

Мы нашли замечательный город, в котором делаем исторический парк. Этот город - Псков. А парк появится на месте Дворца пионеров, где стоит ужасный недострой. Я думаю, что к июню следующего года мы парк построим. Туда можно будет водить школьников, студентов. Мы были бы рады, если бы студенты-историки проводили в нем экскурсии для школьников.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон
Исторический парк – новинка для Пскова, но не для страны. Первый исторический парк появился в Москве. Выставка «Романовы» была представлена в 2014 году в Манеже. Подготовлена она была по инициативе Патриаршего совета по культуре, который возглавляет митрополит Тихон.

На снос недостроя вышла тяжёлая техника.
Фото Андрея Степанова.
- У нас в совете, - рассказал он, - работают выпускники разных вузов, в том числе математики, программисты, дизайнеры, историки и филологи. И мы создали первую интерактивную экспозицию, посвященную периоду истории России времени династии Романовых. Мы делали ее так, чтобы нам и самим было интересно. Собственный интерес для нас стал главным принципом в ее создании.

В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты.

- В экспозиции все движется, там все можно и нужно трогать. Надо просто войти в это виртуальное пространство, и дойти до тех границ, которые понятны и интересны каждому конкретному посетителю.

Первая выставка вызвала интерес у москвчией и гостей столицы. Подтянулась студенческая молодежь. 75% посетителей составляли люди моложе 35 лет.

Ехали со всей страны. Очереди в павильон выстраивались такие, что стоять приходилось по пять часов. Пришлось увеличить не только время экспонирования в течение дня, но и продлить дни экспозиции.

- Мы поняли, что попали в цель, что такая подача материала, когда человек сам может разобраться с контентом, привлекательна. К нам стали обращаться с просьбами возить эти выставки по стране, но это было затратно.

На демонтаж конструкций ушло всего лишь несколько суток.
Фото Андрея Степанова.
Парки при поддержке государственного газового гиганта стали открывать по всей стране. В Москве постоянная экспозиция расположена на ВДНХ. В российских городах уже 19 таких экспозиций. Все – в городах-миллиониках. А теперь появится в небольшом Пскове.

- Когда мы начнем в ближайшее время создание исторического парка я обращусь к историческому факультету ПсковГУ с тем, чтобы они нашу псковскую местную составляющую обязательно бы сделали, - анонсировал владыка на встрече со студентами. - В каждом регионе есть история земли и какие-то особо интересные линейки событий.

Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций с использованием видео-инфографики, анимации.

- Я считаю, что получилось интересно, - уверен митрополит Тихон. - Из порой скучных исторических зубрилок знакомство с историей превращается в необычайно интересное, создающее душу и интеллект человека приключение.

О недострое остались только воспоминания.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

В День народного единства (он же - праздник Казанской иконы Божьей Матери) митрополит Тихон представил патриарху Кириллу и президенту Путину выставку «Сокровища музеев России» в московском Манеже. Осмотр экспозиции начался с главной святыни выставки — чудотворной иконы Божьей Матери «Умиление», доставленной в Москву из Успенского Псково-Печерского монастыря. Выставка продлится до 25 ноября.

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Комментарии

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Cry me
13:09 08.11.2018

Хорошая новость. Отлично, если дело пойдет дальше сноса.

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