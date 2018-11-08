Дворец пионеров исчез

Дворец пионеров на берегу Великой начали строить в 80-е годы прошлого века, но так и не достроили. Полуразрушенный и страшный он простоял до наших дней, а в начале ноября неожиданно исчез - без предупреждений и заявлений официальных лиц. Словно, растворился в воздухе одним днем. «Псковская правда» знает, что происходит. Чего только не предлагали возвести на этом месте - от многофункционального центра для туристов до госучреждения - но пока ни одна идея не воплотилась в жизнь. А в октябре на встрече со студентами Псковского университета митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что на месте Дворца пионеров появится исторический парк. И вот старого здания уже нет. Строительная техника выгребает с Железной горки остатки мусора.

Мы нашли замечательный город, в котором делаем исторический парк. Этот город - Псков. А парк появится на месте Дворца пионеров, где стоит ужасный недострой. Я думаю, что к июню следующего года мы парк построим. Туда можно будет водить школьников, студентов. Мы были бы рады, если бы студенты-историки проводили в нем экскурсии для школьников. Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Исторический парк – новинка для Пскова, но не для страны. Первый исторический парк появился в Москве. Выставка «Романовы» была представлена в 2014 году в Манеже. Подготовлена она была по инициативе Патриаршего совета по культуре, который возглавляет митрополит Тихон.

- У нас в совете, - рассказал он, - работают выпускники разных вузов, в том числе математики, программисты, дизайнеры, историки и филологи. И мы создали первую интерактивную экспозицию, посвященную периоду истории России времени династии Романовых. Мы делали ее так, чтобы нам и самим было интересно. Собственный интерес для нас стал главным принципом в ее создании. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. - В экспозиции все движется, там все можно и нужно трогать. Надо просто войти в это виртуальное пространство, и дойти до тех границ, которые понятны и интересны каждому конкретному посетителю. Первая выставка вызвала интерес у москвчией и гостей столицы. Подтянулась студенческая молодежь. 75% посетителей составляли люди моложе 35 лет. Ехали со всей страны. Очереди в павильон выстраивались такие, что стоять приходилось по пять часов. Пришлось увеличить не только время экспонирования в течение дня, но и продлить дни экспозиции. - Мы поняли, что попали в цель, что такая подача материала, когда человек сам может разобраться с контентом, привлекательна. К нам стали обращаться с просьбами возить эти выставки по стране, но это было затратно.

Парки при поддержке государственного газового гиганта стали открывать по всей стране. В Москве постоянная экспозиция расположена на ВДНХ. В российских городах уже 19 таких экспозиций. Все – в городах-миллиониках. А теперь появится в небольшом Пскове. - Когда мы начнем в ближайшее время создание исторического парка я обращусь к историческому факультету ПсковГУ с тем, чтобы они нашу псковскую местную составляющую обязательно бы сделали, - анонсировал владыка на встрече со студентами. - В каждом регионе есть история земли и какие-то особо интересные линейки событий. Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций с использованием видео-инфографики, анимации. - Я считаю, что получилось интересно, - уверен митрополит Тихон. - Из порой скучных исторических зубрилок знакомство с историей превращается в необычайно интересное, создающее душу и интеллект человека приключение.