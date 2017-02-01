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Биатлон в Острове. Для болельщиков вход бесплатный (КАРТА)

01 Февраля 2017 - 09:39
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Все желающие смогут поддержать российских спортсменов, которым из-за политических скандалов в последнее время пришлось нелегко
С 10 по 14 февраля в Островском районе на базе «Юность» пройдут всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области.

Это будут отборочные юниорские соревнования на первенство мира. К нам приедут сильнейшие биатлонисты России. Псковскую область представит мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников. У него появляется шанс попасть в сборную страны, которая выступит на предстоящем чемпионате мира по биатлону среди юниоров.  



Это первые крупные соревнования на базе «Юность» за последние два года. 

– Сегодня мы должны доказать международной федерации биатлона и всем остальным, что Псковская область готова принимать соревнования самого высокого уровня, – сказал председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин

Напомним, ранее планировалось, что на базе «Юность» пройдет юниорский чемпионат мира по биатлону. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в другую страну. 

– Это дало толчок для развития базы, – сказал Иван Штылин. – Теперь мы сможем проводить соревнования по биатлону и лыжным гонкам в совсем других условиях. Мы надеемся, что будем чаще принимать спортсменов высокого уровня и лучше готовить своих. 



На базе «Юность» сейчас оборудована одна из лучших подготовительных трасс в Европе. 

На базе «Юность» механические мишени заменили на электронные, оборудовали медиацентр, обновили оружейную комнату и трибуны. 

Также на базе создали кабинеты для приемки допинг-проб. Если члены WADA захотят приехать, для них есть все условия. 



– Для проведения соревнований такого уровня необходимы искусственный снег и электронные мишени, – сказал глава Островского района Дмитрий Быстров. – Сейчас идут работы по развозке искусственного снега по трассе. Хотелось бы устойчивый минус, но и при такой погоде мы сможем провести соревнования.  

Открытие соревнований состоится 10 февраля в 20.00. Гонки пройдут 11, 13 и 14 февраля. Расписание соревнований планируют вывесить позже на сайте Госкомитета по физической культуре и спорту. Также в центре Пскова и Острова обещают разместить информационные баннеры. 
 

Кстати

По предварительным прогнозам, синоптики на время соревнований обещают минусовые температуры по ночам и, возможно, плюсовые днем. 

Во время соревнований на базе «Юность» будут работать точки общепита. Решается вопрос об организации трансфера. 
 

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