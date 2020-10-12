Как псковские районы объединили в избирательные округа

В конце октября депутатам Псковского областного Собрания предстоит утвердить новую схему одномандатных избирательных округов, число которых в регионе сократилось с 22 до 13. «Псковская правда» вспомнила, как менялись их очертания в предыдущие годы, и высказала предположения, как политическая реформа скажется на «партии власти» и оппозиции.

Политический пазл

В 1994 году первый в новейшей истории Псковской области созыв регионального парламента был избран по 22 одномандатным округам. Их границы, за исключением незначительных изменений, сохранялись и в последующих трех созывах. До тех пор, пока летом 2011 года не была предпринята масштабная политическая реформа. В результате нововведений муниципалитеты Псковской области оказались разделены на части, приписанные к разным округам. К примеру, Псковский, Порховский и Островский районы – на три части, Новоржевский, Опочецкий, Невельский, Себежкий, Великолукский и Усвятский – на две. Возникли «гибридные» округа, объединявшие в себе фрагменты разных районов: до четырех разом. Авторы реформы 2011 года ссылались на «принцип удобства для избирателей», но по факту перенарезка была предпринята в интересах тогдашней администрации региона, заинтересованной в контроле над депутатским Собранием.

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Во-первых, кардинально менялись устоявшиеся с конца 90-х правила игры: переформатирование границ округов лишало многих действующих депутатов шансов на переизбрание, а введение «чересполосицы» сталкивало их между собой. А во-вторых, победа в новых округах теперь зависела в первую очередь от наличия административного ресурса и финансовых вливаний в кампанию.

Эта схема одномандатных округов, с небольшими поправками, была использована и на выборах в Собрание следующего созыва, в 2016 году. Однако со временем стало очевидно, что она крайне неудобна для повседневной работы областного Собрания.

Против чересполосицы

Дело в том, что в результате «чересполосицы» в районах одновременно значилось по несколько депутатов, и граждане зачастую не понимали, к кому лучше обратиться за помощью и кто из народных избранников окажет им настоящее содействие. То же самое можно сказать и про глав районов, которым также приходилось выстраивать отношения сразу с несколькими парламентариями. Да и самим народным избранникам было неудобно работать в этих условиях.

Александр Котов, избиравшийся в заксобрание в 2011 и 2016 годах, в качестве примера подобной «чехарды» приводил свой собственный одномандатный округ № 19, в который входили Плюсский район, Стругокрасненский район, часть Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района. Спикер областного Собрания, избиравшийся в заксобрание в 2011 и 2016 годах, в качестве примера подобной «чехарды» приводил свой собственный одномандатный округ № 19, в который входили Плюсский район, Стругокрасненский район, часть Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района.

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Именно поэтому в рамках очередной реформы, направленной на сокращение численности депутатского корпуса в Псковской области с 44 до 26 парламентариев, было предложено перенарезать избирательные округа таким образом, чтобы муниципальные районы в их состав входили целиком. Соответственно, число округов было решено уменьшить до тринадцати. Решение о сокращении численности депутатов и округов псковские депутаты приняли в середине сентября. После этого им в течение 30 дней с момента вступления поправок в Устав области в силу необходимо утвердить новую схему избирательных округов, разработанную региональной избирательной комиссией.

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Рассмотреть этот вопрос предполагается 29 октября, на очередной 50-й сессии областного Собрания. И нет оснований сомневаться, что решение будет принято.

Игры разума

Игоря Сопова, формирование проектов округов проходило с помощью государственной автоматической системы «Выборы» - это помогло определить их оптимальную численность и границы. По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области, формирование проектов округов проходило с помощью государственной автоматической системы «Выборы» - это помогло определить их оптимальную численность и границы.

Учитывая, что по данным на 1 июля 2020 года в области проживали 524 тысячи 362 избирателя, средняя численность избирателей в новом округе должна быть 40 тысяч 336 человек. Исходя из этого система ГАС «Выборы» выдала несколько вариантов нарезки. А уже из них представители облизбиркома выбрали «наиболее оптимальный». В соответствии с этой новой схемой Псков делится на четыре одномандатных округа (№№ 1-4) с общей численностью избирателей в 163118 человек, Великие Луки - на два (№№ 5-6) с численностью избирателей 76183 человека.

Псковский и Гдовский районы объединены в округ № 7 (44311 избирателей), Порховский, Дновский, Стругокрасненский, Плюсский - № 8 (42741 избиратель), Островский, Пушкиногорский и Новоржевский - № 9 (37900 избирателей), Печорский, Пыталовский, Палкинский и Красногородский - № 10 (37237 избирателей). Округ № 11 будет включать сразу четыре муниципалитета: Опочецкий, Дедовичский, Бежаницкий и Локнянский районы, в которых в совокупности насчитывается 42880 избирателей. Аналогичная ситуация в округе № 12 (Великолукский, Новосокольнический, Куньинский, Усвятский районы, - 38929 избирателей). Наконец, округ № 13 объединит Невельский, Себежский и Пустошкинский районы, в которых насчитывается 41063 избирателя.

Оптимальный вариант

Этот оптимальный вариант был представлен на суд представителей парламентских партий и руководителей Пскова и Великих Лук. И как раз от представителей муниципалитетов в процессе обсуждения поступили существенные поправки. Власти Пскова предложили поменять местами две участковые избирательные комиссии. А великолучане обратили внимание на то, что граница между округами делит пополам некоторые городские улицы. Замечания к новой схеме нашлись и у заместителя председателя Собрания депутатов, члена фракции «Единой России» Бориса Полозова, который пять раз избирался в региональный парламент, в том числе четырежды — по одномандатному округу, включавшему территорию Опочецкого района.

Виктора Антонова. Впрочем, его предложение в итоге не получило поддержки у однопартийцев. «Разбивка, предложенная по Опочецкому району, фактически сечёт область с запада на восток пополам. Дедовичский район попадает в один округ с Опочецким при том, что между ними нет дороги напрямую», - отметил он. Переживания Бориса Полозова легко понять: достаточно сказать, что в одном округе с Опочецким районом также оказывается Бежаницкий — давняя вотчина еще одного старожила Псковского областного Собрания,. Впрочем, его предложение в итоге не получило поддержки у однопартийцев. Примечательно, что у представителей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» замечаний или же каких-либо предложений относительно новой схемы одномандатных округов не нашлось. Представители этих партий проявили традиционную инертность, приняв предложенный им вариант. Зато, не менее традиционно, предложения были у псковского «Яблока», направившего в облизбирком аж три варианта альтернативной нарезки округов. Впрочем, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что все они не соответствуют положению закона, согласно которому численность избирателей в округах не может различаться более чем на 10%. Странно, что юристы партии не удосужились обратить внимание на это обстоятельство. Но, как бы там ни было, «яблочники» в итоге также поддержали предложенный облизбиркомом вариант нарезки округов, который и будет вынесен на рассмотрение областного Собрания в последний четверг октября.

Назад в будущее

Беглый взгляд на новые округа позволяет предположить, каких именно бойцов может выставить там «Единая Россия». Политическая конкуренция внутри «партии власти» в свете грядущих выборов в усеченное Собрание определенно возрастет и среди кандидатов-одномандатников от «ЕР» наверняка будут и новые лица. Но тем не менее, первые прогнозы делать уже можно.

Ирина Толмачева. В 2018 году она избралась на довыборах по округу, в который входила часть Пскова и Псковского района. В Псковском районе находятся производственные мощности ООО «ПсковАгроИнвест», которое она возглавляет (этот пост достался ей после того, как возглавлявший компанию Александр Братчиков стал главой администрации Пскова). К примеру, по округу № 7, объединяющему Псковский и Гдовский районы, с большой долей вероятности захочет баллотироваться. В 2018 году она избралась на довыборах по округу, в который входила часть Пскова и Псковского района. В Псковском районе находятся производственные мощности ООО «ПсковАгроИнвест», которое она возглавляет (этот пост достался ей после того, как возглавлявший компаниюстал главой администрации Пскова). Округ № 8 объединяет муниципалитеты, от которых уже дважды избирал нынешний спикер Собрания Александр Котов. Учитывая, что председатель регионального парламента уже заявил о намерении баллотироваться в следующий созыв, и то, как активно он работает в этих районах, нет сомнений, что он вновь пойдет на выборы именно от этого округа.

Вадима Афанасьева, председателя новоржевского СПК «Жадрицы». После того, как главой Новоржевского района стала «яблочница» Софья Пугачева, вступившая в клинч с местным партхозактивом, именно он позиционируется как альтернативный политический лидер района. Округ № 9 может стать стартовой площадкой для, председателя новоржевского СПК «Жадрицы». После того, как главой Новоржевского района стала «яблочница», вступившая в клинч с местным партхозактивом, именно он позиционируется как альтернативный политический лидер района.

Виктора Остренко: в Печорском и Палкинском районах он уже успешно избирался. В 11-м округе, как уже говорилось выше, сталкиваются интересы как минимум двоих действующих депутатов Собрания от «Единой России». Но не факт, что оба они будут участвовать в выборах. Округ № 10 очевидно устраивает руководителя исполкома регионального отделения ОНФ: в Печорском и Палкинском районах он уже успешно избирался. В 11-м округе, как уже говорилось выше, сталкиваются интересы как минимум двоих действующих депутатов Собрания от «Единой России». Но не факт, что оба они будут участвовать в выборах.

Андрея Козлова. Он уже трижды избирался в Собрание, последний раз — по одномандатному округу, включающему Новосокольнический район. А Великолукский район, который входит теперь в состав 12-го округа, - вотчина семьи Александра Козловского, которой принадлежит «Красное знамя». По округу № 12 можно ожидать выдвижения генерального директора ОАО «Красное знамя». Он уже трижды избирался в Собрание, последний раз — по одномандатному округу, включающему Новосокольнический район. А Великолукский район, который входит теперь в состав 12-го округа, - вотчина семьи, которой принадлежит «Красное знамя». Впрочем, стоит оговориться: разумеется, итоговый расклад кандидатов от «партии власти» будет зависеть от множества факторов, включая влияние различных групп влияния в федеральной и региональной «Единой России» и администрации области.

А поговорить?

Представители псковской парламентской оппозиции, комментируя грядущее сокращение числа депутатов и укрупнение одномандатных округов, были вынуждены, что называется, «делать хорошую мину при плохой игре». Очевидно, что попытка цепляться за «лишние» депутатские мандаты могла бы стоить им поддержки избирателей. Дольше всех упорствовали коммунисты, которым есть что терять: у них в областном Собрании самая большая фракция после «ЕР», и региональный парламент выполняет для КПРФ функцию не только политической трибуны, но и места для трудоустройства партийной верхушки. Компартия предложила было сокращать численность депутатов не так радикально и сохранить 22 одномандатных округа, но быстро вынуждена была свернуть эту тему. Оппозиционные партии явно ждет сокращение числа мандатов в новом созыве Собрания. Ведь конкурс на места по партийным спискам будет куда выше, чем раньше. А в одномандатных округах «Единая Россия», как считается, заведомо имеет преимущество. Достаточно сказать, что в ходе кампании 2016 года представители оппозиции не смогли победить ни в одном из двух с лишних десятков избирательных округов. Сейчас, правда, оппозиционер-одномандатник в Собрании есть: это победивший в 2019 году на довыборах «яблочник» Артур Гайдук. Однако его шансы переизбраться в 2021 году, победив в укрупненном округе (в предыдущей раскладке Псков делился на 6 округов) выглядят весьма призрачно.