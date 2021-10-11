Прыгнувший с моста в Пскове тиктокер может быть привлечён к ответственности за хулиганство

Административная ответственность грозит 22-летнему тиктокеру из Гатчины (Ленинградская область), который 10 октября спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время по данному факту ведётся проверка. Рассматривается возможность привлечения молодого человека к административной ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.

Житель Гатчины, чтобы записать видео, спрыгнул с моста в реку Великую. Из воды его извлекли прибывшие на место происшествия спасатели. После чего он был доставлен в отдел полиции.