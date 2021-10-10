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Происшествия

22-летний парень ради видео спрыгнул с моста в Пскове

10 октября 2021 года, 20:55

22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове ради кадров для видео. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка». Парень снимал все на телефон.

22-летний парень ради видео спрыгнул с моста в Пскове
Фото Телеграм-канала «Псковская сводка»

Спасатели прибыли на место происшествия и спасли тиктокера. Старший смены прыгнул в воду и вытащил его на берег. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников аварийно-спасательной службы парень не пострадал.


Тиктокера передали правоохранительным органам и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. 

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Комментарии

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Бабулечка
00:26 11.10.2021

Недавно погиб 19-летний парень,спрыгнул с моста А.Невского, сообщали в сми. Что же такое происходит? В начале ковида в РФ главврачи двух медучреждений из окон падали..Ну ,медики, не согласны были с произволом,не иначе. А молодёжи мало внимания, сплошные запреты,информация с утра до ночи о умерших ,и больных от вируса, мрот позорный, не дают работать,учиться,нарушили жизненный ритм и молодых и ,всех. И ежедневно в инстаграм заливает глава негативные сводки.Никакого патриотического воспитания .

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