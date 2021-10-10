22-летний парень ради видео спрыгнул с моста в Пскове

22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове ради кадров для видео. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка». Парень снимал все на телефон.



Спасатели прибыли на место происшествия и спасли тиктокера. Старший смены прыгнул в воду и вытащил его на берег. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников аварийно-спасательной службы парень не пострадал.