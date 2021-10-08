Очные занятия в учреждениях допобразования Псковской области остаются под запретом еще на неделю

Еще на неделю в 14-ти муниципалитетах Псковской области под запретом остаются очные занятия в учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба по коронавирусу 8 октября.

Под запретом до конца следующей недели остаются и тренировки несовершеннолетних. Исключение, по словам главы региона, составляют групповые тренировки до 10 человек и индивидуальные занятия.

Михаил Ведерников также отметил, что с понедельника, 11 октября, образовательные учреждения 14 муниципалитетов, которые уходили на дистант, возвращаются к работе в обычном режиме. Он подчеркнул, что главная задача на данный момент – обеспечить в Псковской области максимальные условия для посещения школьниками только дома и школы, сократив их передвижения по городу, что во многом позволит уменьшить распространение коронавирусной инфекции. «В этой части я хочу попросить родителей и педагогов – объясните детям, почему сейчас крайне важно свести к минимуму передвижение по городу», - сказал губернатор.