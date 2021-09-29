Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

На архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» представлены несколько проектов мемориалов в память о жертвах геноцида, которые предлагается установить в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре конкурса, организатором которого выступают Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Московский архитектурный институт.

Один из проектов создал студент Псковского государственного университета Дмитрий Ворожцов. Мемориал он предлагает разместить в Псковском районе — там, где в годы войны находился моглинский концлагерь. Памятник представляет собой скульптурную композицию из полированных бетонных камней, дополненных врезками полупрозрачного полимера и внутренней подсветкой. «Днем скульптуры отражают солнечный свет, а ночью - будто пламенеют изнутри– это метафора негасимого света души. В то же время в изломах камней угадывается что-то человеческое, будто смотришь на группу блуждающих силуэтов», - говорится в описании проекта.