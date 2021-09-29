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Общество / Важная дата

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

29 сентября 2021 года, 12:28

На архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» представлены несколько проектов мемориалов в память о жертвах геноцида, которые предлагается установить в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре конкурса, организатором которого выступают Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Московский архитектурный институт.

Один из проектов создал студент Псковского государственного университета Дмитрий Ворожцов. Мемориал он предлагает разместить в Псковском районе — там, где в годы войны находился моглинский концлагерь. Памятник представляет собой скульптурную композицию из полированных бетонных камней, дополненных врезками полупрозрачного полимера и внутренней подсветкой. «Днем скульптуры отражают солнечный свет, а ночью - будто пламенеют изнутри– это метафора негасимого света души. В то же время в изломах камней угадывается что-то человеческое, будто смотришь на группу блуждающих силуэтов», - говорится в описании проекта.

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Дмитрия Ворожцова
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Дмитрия Ворожцова
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Дмитрия Ворожцова

По задумке автора, к памятнику должна вести аллея из черного глянцевого камня, понижающего ближе к центру композиции. Также комплекс включает парковку и прогулочную площадку со скамейками.

Ещё один проект мемориала для Моглино представили студенты Российского университета дружбы народов Елизавета Кассай и Влада Клакова. Центром их композиции является своеобразная яма, к которой идёт мемориальная галерея, расположенная внутри группы холмов. «Уходящие вниз узкие проходы будут создавать опустошающую атмосферу и напоминать о холоде, от которого в первые годы существования лагеря погибали многие его заключенные. Кроме того, подобное строение комплекса станет напоминанием о массовых расстрелах, проводившихся на близлежащих полях, где пленников выстраивали вдоль вырытой в земле траншеи», - объяснили студентки суть идеи.

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Елизаветы Кассай и Влады Клаковой
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Елизаветы Кассай и Влады Клаковой
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Елизаветы Кассай и Влады Клаковой

Главная часть мемориала должна быть расположена под землёй. Это сферический купол с отверстием на вершине, в которое будет проникать свет. По стенам располагаются маленькие огни, напоминающие мерцание свечей, слева среди бронзовых корней деревьев стекает вода, которая превращается в реку, огибающую пол. Также авторы проекта предлагают разбить мемориальный парк и установить мемориальную стену.

Студентка Оренбургского государственного университета Анастасия Бойко предлагает установить в Моглино мемориал «Тени войны». В плане он имеет очертания Российской Федерации. На площадке автор предлагает возвести стены от бараков для заключённых и разместить в комплексе силуэтные изображения людей. «Силуэты в воссозданных стенах - будто силуэты людей, оставшихся навсегда в этих бараках, в этой земле», - пояснила Анастасия Бойко. Территорию комплекса предлагается вымостить камнем и встроить рельсовые системы для передвижных скамеек.

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Анастасии Бойко

Альбина Канчуга из Комсомольска-на-Амуре создала проект мемориала для размещения его в Пскове в Музейном переулке. Центр композиции — фигура человека, обмотанного колючей проволокой. «Его руки и лицо обращены к небу, он тянется к нему, всей душой желая, как птица, выбраться из плена и улететь из страшного места», - объяснила автор идею.

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Альбины Канчуга
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представлены на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Проект Альбины Канчуга

Всероссийский конкурс среди студентов-архитекторов и молодых специалистов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания» проводится в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Его оператором является АНО «Арт-формула».

24 сентября состоялись слушания, в рамках которых авторы представили свои проекты. «Мы надеемся получить отклик от жителей тех мест, для которых спроектированы мемориалы», - отметила координатор конкурса Любовь Солдаткина. Лучшие работы определит жюри, а в ноябре они будут представлены на выставке в Москве.

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