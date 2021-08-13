Станции для зарядки электромобилей хотят открыть у торговых центров и гостиниц в Пскове

В Пскове у торговых центров и гостиниц могут появиться станции для зарядки электромобилей. Этот вопрос обсуждался на совещании у и. п. главы администрации города Бориса Елкина.

Как он сообщил на своей странице в Instagram, участники совещания выразили готовность оказать содействие в развитии сети заправочных станций, в том числе путем предоставления парковочных мест на территории крупных торговых центров и гостиниц города.

Борис Елкин отметил, что по итогам обсуждения вопроса дал поручение подготовить схему размещения электрозаправок.