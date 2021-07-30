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Общество

Жители районов Псковской области смогут увидеть лазерное шоу

30 июля 2021 года, 12:41

Лазерное шоу, посвящённое 800-летию великого князя Александра Невского, покажут в районах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

По ее словам, специалисты уже изучают технические характеристики районных площадок. Однако, для показа шоу необходимы определенные параметры, в том числе поверхность нужного размера.

Заинтересованность в проекте также выразили другие регионы, отметила глава профильного комитета и добавила, что ведомство рассматривает возможность вывоза продукта в другие субъекты.

Премьера мультимедийного лазерного шоу состоялось в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Проект реализован Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий.

Лазерное шоу посмотрели 6,5 тысяч человек

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