Лазерное шоу об Александре Невском в Пскове посмотрели 6,5 тысяч человек

Лазерное шоу, посвящённое 800-летию великого князя Александра Невского, посмотрели 6,5 тысяч жителей и гостей Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Премьера мультимедийного лазерного шоу состоялась в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота» на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Зрителям показали 20-минутный анимационный ролик о жизни полководца, в том числе о его победах в Невской битве и Ледовом побоище.

Ольга Тимофеева отметила, что проект реализовала самостоятельно Театрально-концертная дирекция, а озвучил постановку Заслуженный артист России Сергей Попков.