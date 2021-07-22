22 июля в Пскове открывается Международный кинофестиваль «Западные ворота»

22 июля в Пскове состоится открытие II Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили «Псковской правде» организаторы.

В этот день запланировано 13 показов в кинотеатрах «Победа» и «Смена». Псковичи смогут посмотреть фильмы к 800-летию Александра Невского, в частности кинокартину режиссера Игоря Каленова «Александр. Невская битва» и документальный фильм «На Чудском озере» режиссера Виталия Мельникова. Кроме того, запланированы показы ретроспективы к 90-летию кинорежиссера И. Ф. Масленникова. 22 июля псковичи смогут посмотреть на большом экране фильмы «Гонщики» и «Пиковая дама» режиссера Игоря Масленникова.

В «Победе» пройдут показы фильмов, вошедших в программу «Псков на экране». В 16:00 будет «Гоголь. Начало» Егора Баранова, а в 18:00 - комедия «Холоп» Клима Шипенко.

Конкурсную программу открывают фильмы «Голые звери» немецкого режиссера Мелани Вельде и «Тело Христово» польского режиссера Яна Комаса.

В кинотеатре «Смена» покажут фильм «Маршал Победы Говоров» режиссера Вячеслава Серкеза, «Ключ времени» режиссера Алексея Тельнова, «Новая жизнь» режиссера Марии Ефремовой, «Тобол» режиссера Игоря Зайцева и «Сквозь черное стекло» режиссера Константина Лопушанского.

Также фестивальные мероприятия будут организованы в креативном пространство Loft. Так, в 13:00 состоится мастер-класс с кинорежиссером Иваном Болотниковым, а с 15:00 начнется конкурсная программа короткого метра.

Церемония открытия пройдёт в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Начало в 18:30.

Завершится первый день кинофестиваля показом фильма «Рок» режиссера Алексея Учителя на стене Двора Подзноева.

Вход на все мероприятия бесплатный, по пригласительным. Билеты на кинопоказы выдают в кинотеатрах «Смена» и «Победа» перед началом сеанса, на все остальные мероприятия – в кассе филармонии. На программу в Loft ведётся запись через Timepade: https://loft60.timepad.ru/events/

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 22 по 24 июля. С полной программой можно познакомиться здесь.