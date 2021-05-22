В ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковском районе пострадали люди. Как сообщает Псковское агентство информации, авария произошла 22 мая около деревни Подосье.

Машина ВАЗ-2115 столкнулась с пассажирским автобусом. В нем находилось 10 пассажиров, никто их них не пострадал. Травмы разной степени тяжести получили пассажиры машины и водителей. В общей сложности пострадали четыре человека. Одного их них спасателям пришлось деблокировать из машины.

На месте работали врачи скорой помощи, сотрудники ДПС, аврийно-спасательной службы.