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Происшествия / ЧП

Старинные коммуникации могут находиться на месте провала грунта в парке Пскова

17 мая 2021 года, 13:12

В месте, где провалился грунт в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина в Пскове, могут находиться какие-то старинные коммуникации. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Старинные коммуникации могут находиться на месте провала грунта в парке Пскова

Он отметил, что на место происшествия выезжали все городские службы, было установлено, что там нет современных сетей горводоканала, не проходит и ливневая канализация. «Завтра будем принимать меры к ликвидации провала», - пообещал Антон Ляугминас.

Пока, по его словам, место провала огородят, чтобы не пострадали пешеходы.

Вечером 16 мая очевидцы сообщили, что на одной из дорожек в парке провалился грунт, в результате образовалась яма около 50 сантиметров. 

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