Старинные коммуникации могут находиться на месте провала грунта в парке Пскова

В месте, где провалился грунт в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина в Пскове, могут находиться какие-то старинные коммуникации. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Он отметил, что на место происшествия выезжали все городские службы, было установлено, что там нет современных сетей горводоканала, не проходит и ливневая канализация. «Завтра будем принимать меры к ликвидации провала», - пообещал Антон Ляугминас.

Пока, по его словам, место провала огородят, чтобы не пострадали пешеходы.

Вечером 16 мая очевидцы сообщили, что на одной из дорожек в парке провалился грунт, в результате образовалась яма около 50 сантиметров.