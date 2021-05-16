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Происшествия / ЧП

Грунт провалился на пешеходной дорожке в одном из центральных парков Пскова

16 мая 2021 года, 22:22

В Пскове на пешеходной дорожке в парке культурны и отдыха имени Пушкина образовался провал, сообщили очевидцы «Псковской правде».

Грунт провалился на пешеходной дорожке в одном из центральных парков Пскова

Яма появилась на дорожке в глубине парка напротив входа на стадион «Машиностроитель», недалеко от фонтана.

Грунт провалился на пешеходной дорожке в одном из центральных парков Пскова

«Провал сантиметров 50. На этом участке нет освещения. Провалиться ногой в эту яму вполне реально, а ребёнок и вовсе уйдёт по пояс», - отметили очевидцы. 

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