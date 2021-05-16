Грунт провалился на пешеходной дорожке в одном из центральных парков Пскова

В Пскове на пешеходной дорожке в парке культурны и отдыха имени Пушкина образовался провал, сообщили очевидцы «Псковской правде».

Яма появилась на дорожке в глубине парка напротив входа на стадион «Машиностроитель», недалеко от фонтана.