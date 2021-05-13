Дату подъёма самолета ИЛ-2 времен войны псковские поисковики определят после разведки

Экспедиция по подъему самолёта ИЛ-2 времен Второй Мировой войны из болота в Пыталовском районе начнется после разведки, рассказал «Псковской правде» руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков.

«Морально мы готовы, физически – тоже, финансово – почти готовы», – отметил он и добавил, что начало экспедиции будет зависеть от данных разведки.

Поисковики отправятся на место крушения самолета 14-15 мая. Добраться до этой точки можно только на вездеходе. «Воды там ужас сколько!» - подчеркнул Геннадий Корольков.

Поиск самолета ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, шел около 20 лет. Поисковики знали, что самолет упал в болото, однако точное место удалось определить только осенью 2020 года.

Место крушения находится в 6 километрах от суши, фрагменты машины находятся на глубине 5 метров. Чтобы провести экспедицию в таких условиях необходимо специальное оборудование, насосы, вездеход на гусеничном ходу и так далее.

Экспедиция приурочена к акции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Изначально подъем самолета планировалось начать в феврале, однако его перенесли по техническим причинам.