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Происшествия

Сообщение о ложном минировании псковской школы оставили подростки из Дно

16 марта 2021 года, 12:52

Сообщение о ложном минировании псковской вечерней школы в Пскове оставили подростки, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Звонившими оказались двое 14-летних школьников из города Дно. В настоящее время с ними работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о ложном минировании псковской школы оставили подростки из Дно

Фото из Instagram-аккаунта администрации Пскова

О взрывном устройстве в вечерней школе аноним сообщил по телефону 16 марта. Из учреждения были эвакуированы 117 учеников.

На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, управления МЧС России по Псковской области и управления Росгвардии. Информация о бомбе не подтвердилась. 

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