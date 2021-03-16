Сообщение о ложном минировании псковской школы оставили подростки из Дно

Звонившими оказались двое 14-летних школьников из города Дно. В настоящее время с ними работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о ложном минировании псковской вечерней школы в Пскове оставили подростки, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

О взрывном устройстве в вечерней школе аноним сообщил по телефону 16 марта. Из учреждения были эвакуированы 117 учеников.

На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, управления МЧС России по Псковской области и управления Росгвардии. Информация о бомбе не подтвердилась.