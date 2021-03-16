Почти 120 учеников эвакуировали из вечерней школы в Пскове из-за сообщения о бомбе

117 учеников эвакуировали из Вечерней школы в Пскове из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
117 учеников эвакуировали из Вечерней школы в Пскове из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, управления МЧС России по Псковской области и управления Росгвардии.
Кинологи обследовали учебное учреждение, однако бомбу они не обнаружили.