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Происшествия

Почти 120 учеников эвакуировали из вечерней школы в Пскове из-за сообщения о бомбе

16 марта 2021 года, 11:43

117 учеников эвакуировали из Вечерней школы в Пскове из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Почти 120 учеников эвакуировали из вечерней школы в Пскове из-за сообщения о бомбе

Фото из Instagram-аккаунта администрации Пскова

На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, управления МЧС России по Псковской области и управления Росгвардии. 

Почти 120 учеников эвакуировали из вечерней школы в Пскове из-за сообщения о бомбе

Фото из Instagram-аккаунта администрации Пскова

Кинологи обследовали учебное учреждение, однако бомбу они не обнаружили.

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