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Происшествия

Выплатить ущерб придётся псковичу, который заварил дверь в магазин из-за шума

15 февраля 2021 года, 15:49

Возместить ущерб придётся мужчине, который заварил входную дверь в складское помещение магазина «Магнит» в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выплатить ущерб придётся псковичу, который заварил дверь в магазин из-за шума

Фото из группы «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте»

«Конфликт урегулирован в гражданско-правовом поле, - отметили в пресс-службе ведомства. - Собственник помещения и мужчина договорились о возмещении ущерба».

Вход в складское помещение магазина был заварен на улице Никольской, 5 в деревне Родина. Поводом для таких мер стал исходящий от торговой точки шум, на который жаловались жители дома. 

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