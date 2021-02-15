Выплатить ущерб придётся псковичу, который заварил дверь в магазин из-за шума

Возместить ущерб придётся мужчине, который заварил входную дверь в складское помещение магазина «Магнит» в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Конфликт урегулирован в гражданско-правовом поле, - отметили в пресс-службе ведомства. - Собственник помещения и мужчина договорились о возмещении ущерба».

Вход в складское помещение магазина был заварен на улице Никольской, 5 в деревне Родина. Поводом для таких мер стал исходящий от торговой точки шум, на который жаловались жители дома.