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Происшествия / ЧП

Недовольные шумом от магазина псковичи заварили дверь в складское помещение

11 февраля 2021 года, 21:11

Жители нового микрорайона в деревне Родина Псковского района, которые были недовольны шумом от магазина «Магнит», заварили дверь в складское помещение торговой точки. Инцидент произошёл на улице Никольской, 5, где в цокольном этаже расположен магазин, сообщает в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

Недовольные шумом от магазина псковичи заварили дверь в складское помещение

Фото из группы «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте»

В посте отмечается, что жители неоднократно отправляли жалобы на шум, исходящий от магазина при разгрузке товара, однако, они были проигнорированы.

Как предположил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, «инициативных граждан» теперь ждёт административный штраф. «Теперь будем разбираться, почему «Магниту» все сходит с рук», - добавил он.

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