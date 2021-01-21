Из-за циклона «Кристоф» псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Ожидается, что циклон принесёт в Псковскую область гололёд и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до ночи 22 января.

110 аварийных бригад «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности из-за циклона «Кристоф», надвигающегося на Псковскую область, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе организации.

Специалисты энергетической компании готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Для этого имеются 149 единиц техники, а также готовы 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт. При необходимости они обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Псковичам напоминают, что вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи необходимо соблюдать все правила безопасности. В частности, приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров строго запрещено. Также специалисты не рекомендуют самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключении электричества, а также о поврежденных энергообъектах можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.