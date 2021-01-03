Электроснабжение восстановлено в 80% населенных пунктов Псковской области

Энергетики восстановили электроснабжение в 80% населенных пунктов Псковской области, пострадавших от ледяного дождя и сильного снегопада. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

По словам специалистов, что за сутки удалось подключить 812 поселений. В другие пострадавшие районы дополнительно направили 18 бригад. Всего электроснабжение восстанавливают 128 мобильных подразделений, в составе которых 615 человек.

«Восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства», - говорится в сообщении.

Для временного подключения жителей Псковской области задействовали уже 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

Ранее «Россети Северо-Запад» восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ и приступили к работе на распределительных линиях 6-10 кВ.

Сообщить об отключениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.