Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Электроснабжение восстановлено в 80% населенных пунктов Псковской области

3 января 2021 года, 15:05

Энергетики восстановили электроснабжение в 80% населенных пунктов Псковской области, пострадавших от ледяного дождя и сильного снегопада. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

По словам специалистов, что за сутки удалось подключить 812 поселений. В другие пострадавшие районы дополнительно направили 18 бригад. Всего электроснабжение восстанавливают 128 мобильных подразделений, в составе которых 615 человек.

«Восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства», - говорится в сообщении.

Для временного подключения жителей Псковской области задействовали уже 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

Ранее «Россети Северо-Запад» восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ и приступили к работе на распределительных линиях 6-10 кВ.

Сообщить об отключениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До конца дня восстановят электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области
Губернатор Псковской области доложил президенту о восстановлении электроснабжения после ледяного дождя
С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин
Планы по нацпроекту «Здравоохранение» выполнены в Псковской области на 99,9%
Почти 200 км дорог Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году
Михаил Ведерников: Ситуация с электроснабжением должна нормализоваться через сутки
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 101
Системообразующую сеть восстановили в Псковской области
За сутки в Псковской области добавилось 245 заболевших COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района