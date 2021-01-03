Системообразующую сеть восстановили в Псковской области

Системообразующую сеть 35-110 кВ восстановили после ледяного дождя в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия аномальных осадков на распределительных линиях 6-10 кВ. Работы не останавливаются ни на минуту. Мобилизованы все силы и средства», - говорится в сообщении.

В настоящее время сохраняется особый режим работы. В восстановлении энергоснабжения задействованы 509 человек и 149 единиц техники. Всего было мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад. В частности, в районы переброшены специалисты из соседних регионов.

Энергетики обследуют ЛЭП даже ночью. В этом им помогают световые башни.

Кроме того, в Псковскую область дополнительно доставили 31 источник электроснабжения ещё на 1,2 МВт. Всего для временного подключения местных жителей задействовано 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.