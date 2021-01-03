Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Системообразующую сеть восстановили в Псковской области

3 января 2021 года, 10:21

Системообразующую сеть 35-110 кВ восстановили после ледяного дождя в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия аномальных осадков на распределительных линиях 6-10 кВ. Работы не останавливаются ни на минуту. Мобилизованы все силы и средства», - говорится в сообщении.

В настоящее время сохраняется особый режим работы. В восстановлении энергоснабжения задействованы 509 человек и 149 единиц техники. Всего было мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад. В частности, в районы переброшены специалисты из соседних регионов.

Энергетики обследуют ЛЭП даже ночью. В этом им помогают световые башни.

Кроме того, в Псковскую область дополнительно доставили 31 источник электроснабжения ещё на 1,2 МВт. Всего для временного подключения местных жителей задействовано 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 200 км дорог Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году
Ведерников: Ситуация с электроснабжением должна нормализоваться через сутки
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 101
За сутки в Псковской области добавилось 245 заболевших COVID-19
Электроснабжение вернулось в 230 населённых пунктов Псковской области
Бригады энергетиков из семи регионов помогут в восстановлении энергоснабжения в Псковской области
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
В Псковской области восстанавливают энергоснабжение
Поезда Петербург — Печоры и Псков — Петербург задержались в пути из-за непогоды

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района