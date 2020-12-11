Несколько медработников Псковской области выздоровели от COVID-19

Несколько сотрудников медучреждений Псковской области выздоровели от COVID-19 и вернулись к работе, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Инфекцию поборола заведующая терапевтическим отделением филиала Локнянской больницы. Коронавирус у нее диагностировали 10 ноября. Завотделения лечилась амбулаторно.

Полностью поправились сотрудники Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках. В двух медцентрах было выявлено 4 инфицированных.

Врач-хирург Гдовской районной больницы, заболевший 26 ноября, также вылечился. Отделение хирургии в медучреждении откроется 14 декабря. Оно будет работать в обычном режиме.