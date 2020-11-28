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Общество / Экология

Синоптики предупреждают псковичей о налипании мокрого снега на провода

28 ноября 2020 года, 09:16

Утром 28 ноября жителей юга Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 5:15.

«Сегодня утром с сохранением в течение дня по югу Псковской области сохранится налипание мокрого снега на провода», - говорится в сообщении.

Это неблагоприятное явление может привести к нарушению энергоснабжения.

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