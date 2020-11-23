170 заболевших коронавирусом выявили в Псковской области 22 ноября

170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 22 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 205 человек.

«Из 170 случаев заражения за сутки +161 выявили лаборатории здравоохранения и +9 коммерческие клиники», - отметил губернатор.

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове – 80 человек (всего 4 тыс. 162) и в Великих Луках – 39 человека (всего 2 тыс. 362). 10 заражённых выявили в Псковском районе (всего 850). В остальных районах региона подтвердились менее 10 новых случаев коронавируса.