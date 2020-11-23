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Общество / Здоровье

170 заболевших коронавирусом выявили в Псковской области 22 ноября

23 ноября 2020 года, 09:29

170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 22 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 205 человек.

«Из 170 случаев заражения за сутки +161 выявили лаборатории здравоохранения и +9 коммерческие клиники», - отметил губернатор. 

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове – 80 человек (всего 4 тыс. 162) и в Великих Луках – 39 человека (всего 2 тыс. 362). 10 заражённых выявили  в Псковском районе (всего 850). В остальных районах региона  подтвердились менее 10 новых случаев коронавируса. 

170 заболевших коронавирусом выявили в Псковской области 22 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Исключение составили Гдовский, Дновский, Дедовичский, Красногородский, Новоржевский и Усвятский районы, где не оказалось ни одного нового заболевшего.  

«В активных очагах ковидбольных за сегодня не обнаружено», - написал Михаил Ведерников.

21 человек поправился от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 5 тыс. 964 человека. Количество умерших — 72 человек.

22 ноября провели 785 исследований на коронавирус. Всего тестирование в Псковской области прошли 153 тыс. 908 человек.

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