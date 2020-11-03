По факту ранения полицейского в Себежском районе проводится служебная проверка

В УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка по факту получения травм одним из сотрудников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ведомства.

26 октября в Себежскую районную больницу обратился сотрудник МО МВД России «Себежский». На его теле обнаружили травмы различной степени тяжести.

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников назначил по данному факту служебную проверку. Ее поручено провести сотрудникам оперативно-розыскной части собственной безопасности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.