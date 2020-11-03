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Происшествия

По факту ранения полицейского в Себежском районе проводится служебная проверка

3 ноября 2020 года, 17:58

В УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка по факту получения травм одним из сотрудников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ведомства.

26 октября в Себежскую районную больницу обратился сотрудник МО МВД России «Себежский». На его теле обнаружили травмы различной степени тяжести.

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников назначил по данному факту служебную проверку. Ее поручено провести сотрудникам оперативно-розыскной части собственной безопасности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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