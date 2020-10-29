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Общество / Здоровье

Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова

29 октября 2020 года, 17:19

29 октября медработники Псковской детской городской поликлиники прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Для вакцинации использовали российский препарат комбинированной векторной структуры «Гам-КОВИД-Вак». Процедура состоит из двух аппликаций. Всем привитым необходимо будет повторить введение препарата через 3 недели. Иммунитет после прививки должен сформироваться за 2-4 недели.

Далее вакцинацию предстоит пройти медикам городской больницы, станции скорой медицинской помощи и перинатального центра.

Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что прививочную кампанию проводят в рамках поступления в регион первой партии вакцины. Список из чуть более 40 специалистов сформирован из добровольцев от 18 до 60 лет. При этом учитывались имеющиеся у них заболевания и текущее состояние здоровья.

Каждый желающий привиться от коронавируса проходит тщательное обследование и сдачу клинических анализов, подчеркнула Галина Неваленная. «Требования к проведению вакцинации очень строгие. Проверяем состояние здоровья очень тщательно. Из желающих допуск к вакцинации получают далеко не все», — рассказала она.

Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Прививают медиков небольшими группами. После они работают в привычном графике, но под особым ежедневным контролем коллег.

Ранее вакцина была введена четырем сотрудникам Псковской городской поликлиники

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