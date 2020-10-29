Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова

Для вакцинации использовали российский препарат комбинированной векторной структуры «Гам-КОВИД-Вак». Процедура состоит из двух аппликаций. Всем привитым необходимо будет повторить введение препарата через 3 недели. Иммунитет после прививки должен сформироваться за 2-4 недели.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что прививочную кампанию проводят в рамках поступления в регион первой партии вакцины. Список из чуть более 40 специалистов сформирован из добровольцев от 18 до 60 лет. При этом учитывались имеющиеся у них заболевания и текущее состояние здоровья.

Каждый желающий привиться от коронавируса проходит тщательное обследование и сдачу клинических анализов, подчеркнула Галина Неваленная. «Требования к проведению вакцинации очень строгие. Проверяем состояние здоровья очень тщательно. Из желающих допуск к вакцинации получают далеко не все», — рассказала она.