Четыре жителя Псковской области уже привились от коронавируса

Четыре жителя Псковской области привились от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 22 октября, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную. Среди вакцинированных есть медицинские сотрудники учреждения.

42 дозы вакцины поступили в регион первой партией 18 сентября.

«Вакцина капризна в эксплуатации. Например, она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, - рассказала Неваленная. - Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» в обязательном порядке хранится в специальном холодильнике, где поддерживается нужная температура. Трясти жидкость нельзя, кроме того, размораживаться состав должен только в особом термоконтейнере в течение 5-7 минут и использоваться не позднее 30 минут после размораживания».

Эта партия однофазная, то есть повторных вакцинаций не потребуется. Однако, привитому необходимо находиться под наблюдением врача в течение 30 минут. «Может появиться некоторый дискомфорт в месте инъекции, легкое недомогание и повышение температуры», - подчеркнула специалист

После процедуры привитые от COVID-19 получают возможность вести дневник, в котором необходимо записывать свое ежедневное самочувствие, на портале госуслуг. А также они могут проконсультироваться у специалиста по телефону горячей линии.

Тем, кто уже перенес коронавирус, и пациентам младше 18 лет прививку делать не будут. Чтобы проверить наличие антител от COVID-19 в организме у пациентов берут кровь из вены. Также одним из условий является отсутствие ОРЗ и температуры.

В скором времени в регион поступит еще 500 вакцин от COVID-19. Вакцинация будет проходить в две фазы. «Сначала вводится первый компонент, а через три недели - второй компонент», - отметила Галина Неваленая.