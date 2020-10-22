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Общество / Здоровье

Четыре жителя Псковской области уже привились от коронавируса

22 октября 2020 года, 16:38

Четыре жителя Псковской области привились от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 22 октября, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную. Среди вакцинированных есть медицинские сотрудники учреждения.

Четыре жителя Псковской области уже привились от коронавируса

Фото Псковского агентства информации

42 дозы вакцины поступили в регион первой партией 18 сентября.

«Вакцина капризна в эксплуатации. Например, она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, - рассказала Неваленная. - Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» в обязательном порядке хранится в специальном холодильнике, где поддерживается нужная температура. Трясти жидкость нельзя, кроме того, размораживаться состав должен только в особом термоконтейнере в течение 5-7 минут и использоваться не позднее 30 минут после размораживания». 

Эта партия однофазная, то есть повторных вакцинаций не потребуется. Однако, привитому необходимо находиться под наблюдением врача в течение 30 минут. «Может появиться некоторый дискомфорт в месте инъекции, легкое недомогание и повышение температуры», - подчеркнула специалист

После процедуры привитые от COVID-19 получают возможность вести дневник, в котором необходимо записывать свое ежедневное самочувствие, на портале госуслуг. А также они могут проконсультироваться у специалиста по телефону горячей линии.

Тем, кто уже перенес коронавирус, и пациентам младше 18 лет прививку делать не будут. Чтобы проверить наличие антител от COVID-19 в организме у пациентов берут кровь из вены. Также одним из условий является отсутствие ОРЗ и температуры.

В скором времени в регион поступит еще 500 вакцин от COVID-19. Вакцинация будет проходить в две фазы. «Сначала вводится первый компонент, а через три недели - второй компонент», - отметила Галина Неваленая.

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