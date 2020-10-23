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Политика / Власть

Пётр Алексеенко решил покинуть пост главы псковского обкома КПРФ

23 октября 2020 года, 13:50

Пётр Алексеенко решил покинуть пост первого секретаря псковского обкома КПРФ. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Псковской правды»

Он пояснил, что в марте этого года на пленуме партии была дана установка на омоложение и ротацию кадров.

Пётр Алексеенко решил покинуть пост главы псковского обкома КПРФ

Фото Александра Сидоренко

По словам Петра Алексеенко, руководящие органы регионального отделения партии будут переизбраны в ноябре. Сейчас районы подают свои предложения по кандидатам в состав обкома, а 14 ноября состоится пленум, на котором будут согласованы списки претендентов. На 28 ноября назначена конференция, где тайным голосование будет выбран новый состав обкома КПРФ, который затем из своего числа изберёт бюро и руководство регионального отделения партии, в том числе и первого секретаря.

Сам Пётр Алексеенко рассчитывает войти в состав бюро обкома КПРФ. «Буду рядом, буду смотреть, помогать, уверен, мой опыт пригодится», - сказал лидер псковских коммунистов.

Среди вероятных кандидатов на пост первого секретаря обкома он назвал регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва, депутата Псковского областного Собрания Дмитрия Михайлова, а также Александра Тарасова, Сергея Сосновского и Александра Ножку. 

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