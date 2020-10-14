Министр культуры и губернатор обсудили планы по реконструкции Покровской башни в Пскове

Планы по реконструкции Покровской башни Псковского кремля обсудили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Губернатор заметил, что необходимую проектно-сметную документацию уже подготовили.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Этот вопрос участники рабочей встречи обсудили во время посещения площадки у Покровской башни Окольного города, где 8 октября был установлен бронзовый монумент известному реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову.
Официальные лица почтили память Саввы Ямщикова, возложив цветы к подножию памятника. Место установки выбрано не случайно: будучи главным реставратором Псково-Печерского монастыря, Савва Ямщиков участвовал в восстановлении множества других архитектурных символов Псковской области, в том числе Покровской башни. Авторы монумента - скульпторы Михаил и Антон Плохоцкие, архитектор - Александр Асафов.
Фото Псковского агентства информации
Также Ольга Любимова спустилась на набережную реки Великой, где обратила внимание на ансамбль Мирожского монастыря. Собор Преображения Господня, который входит в этот ансамбль, относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Михаил Ведерников заметил, что в регионе находятся более 4 тысяч различных объектов культурного наследия, многие из которых требуют реконструкции. По словам губернатора, большая работы была проведена в рамках подготовки к Ганзейским дням Нового времени. На восстановление памятников было выделено около 2 млрд рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Ольга Любимова положительно оценила состояние набережной в Пскове. Кроме того, она отметила, что современные постройки, которые находятся у Покровской башни, органично включены в единый комплекс с историческими объектами.
Представители органов федеральной и региональной власти также посетили церковь Покрова и Рождества от Пролома — памятника истории и культуры 15–16 веков, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день в храме отмечается престольный праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы.
Фото Псковского агентства информации
Министр культуры России Ольга Любимова посетила «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол». Михаил Ведерников и директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев провели для нее экскурсию по объекту и рассказали о реставрации объекта.
В ходе рабочего визита обсудили работу волонтеров и их возможности участвовать в различных культурных проектах. Михаил Ведерников поделился опытом региона по привлечению добровольцев к работам на объектах истории.
Министр культуры РФ прибыла в Псковскую область 14 октября с рабочим визитом по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ходе визита министр планирует посетить Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где была завершена масштабная реконструкция и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, чтобы обсудить перспективы передачи учреждения на федеральный уровень с сотрудниками. Кроме того, планируется, что Ольга Любимова примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.