Министр культуры и губернатор обсудили планы по реконструкции Покровской башни в Пскове

Планы по реконструкции Покровской башни Псковского кремля обсудили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Губернатор заметил, что необходимую проектно-сметную документацию уже подготовили.

Этот вопрос участники рабочей встречи обсудили во время посещения площадки у Покровской башни Окольного города, где 8 октября был установлен бронзовый монумент известному реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову. Официальные лица почтили память Саввы Ямщикова, возложив цветы к подножию памятника. Место установки выбрано не случайно: будучи главным реставратором Псково-Печерского монастыря, Савва Ямщиков участвовал в восстановлении множества других архитектурных символов Псковской области, в том числе Покровской башни. Авторы монумента - скульпторы Михаил и Антон Плохоцкие, архитектор - Александр Асафов.



Также Ольга Любимова спустилась на набережную реки Великой, где обратила внимание на ансамбль Мирожского монастыря. Собор Преображения Господня, который входит в этот ансамбль, относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Михаил Ведерников заметил, что в регионе находятся более 4 тысяч различных объектов культурного наследия, многие из которых требуют реконструкции. По словам губернатора, большая работы была проведена в рамках подготовки к Ганзейским дням Нового времени. На восстановление памятников было выделено около 2 млрд рублей.



Ольга Любимова положительно оценила состояние набережной в Пскове. Кроме того, она отметила, что современные постройки, которые находятся у Покровской башни, органично включены в единый комплекс с историческими объектами. Представители органов федеральной и региональной власти также посетили церковь Покрова и Рождества от Пролома — памятника истории и культуры 15–16 веков, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день в храме отмечается престольный праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы.